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Джонсон зі штаб-квартири НАТО записав відео на підтримку України

10/02/2022 20:15

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відео на підтримку України під час візиту в штаб-квартиру НАТО у Брюсселі.

Як передає “Новинарня“, відео опубліковане в четвер, 10 лютого, на твіттер-сторінці глави уряду Об’єднаного королівства.

“Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету, можливості обирати власну долю, і шукає свої альянси як і будь-яка незалежна держава. Британія завжди відстоювала ці принципи, і ми не відступимо зараз”, – наголосив Джонсон.

Він наголосив, що стягування російських військових до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення “холодної війни”.

Джонсон зазначив, що у штаб-квартирі НАТО обговорює з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, що можна разом зробити, аби Захід протистояв цій загрозі, і чим допомогти Україні.

“Насамперед, ми працюємо над тим, щоби мати дуже жорсткий пакет економічних санкцій, готових до автоматичного застосування, коли лише перший чобіт російського солдата перетне суверенну територію України. Ми працюємо над зміцненням східних кордонів НАТО з набагато більшою кількістю військ, кораблів і літаків Сполученого Королівства, що розгортаються скрізь у країнах східних кордонів НАТО”, – сказав він.

Також він запевнив, що Британія продовжує надавати підтримку Україні.

Зокрема, йдеться не лише про 22 тисячі українських військових, підготовлених в рамках британської місії Orbital, а й про надання українським Збройним силам двох тисяч протитанкових комплексів NLAW.

Джонсон закликав Захід бути єдиним і рішучим, щоб уникнути російського вторгнення, яке стане абсолютною катастрофою.

“Лихом не лише для України, але для Росії і для світу”, – заявив прем’єр.

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