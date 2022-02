Джонсон зі штаб-квартири НАТО записав відео на підтримку України

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відео на підтримку України під час візиту в штаб-квартиру НАТО у Брюсселі.

Як передає “Новинарня“, відео опубліковане в четвер, 10 лютого, на твіттер-сторінці глави уряду Об’єднаного королівства.

“Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету, можливості обирати власну долю, і шукає свої альянси як і будь-яка незалежна держава. Британія завжди відстоювала ці принципи, і ми не відступимо зараз”, – наголосив Джонсон.

Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state.

Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 10, 2022