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Начальник генштабу ЗС Росії прибув до Білорусі

09/02/2022 10:37

Начальник генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов прибув до Білорусі.

Про це в середу, 9 лютого, інформує ТАСС із посиланням на Міноборони РФ.

“Начальник генерального штабу Збройних сил РФ генерал армії Валерій Герасимов прибув до Республіки Білорусь для контролю готовності з’єднань та військових частин Збройних сил РФ до участі у спільних російсько-білоруських навчаннях “Союзна рішучість”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навчання – “заключний етап перевірки сил реагування Союзної держави”.

Навчання відбуваються у два етапи. На першому етапі, що проходить до 9 лютого, виконали передислокацію та створили угруповання військ на території Білорусі, організували охорону та оборону важливих військових та держоб’єктів, охорону держкордону у повітряному просторі.

Також провели перевірку готовності та здатності чергових з ППО сил та засобів виконати завдання щодо прикриття важливих об’єктів на території Білорусі.

На другому етапі перевірки з 10 по 20 лютого проведуть спільні навчання “Союзна рішучість-2022”, у рамках яких відпрацюють “питання запобігання та відбивання зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави”.

Навчання відбуватимуться на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський та аеродромах Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

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