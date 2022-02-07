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Лукашенко скаржиться, що Путін досі не надав йому звання “полковника армії СРСР”

07/02/2022 10:06

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився, що президент Російської Федерації Володимир Путін поки не виконав обіцянку надати йому звання полковника.

Про це самопроголошений президент Білорусі сказав в інтерв’ю російському пропагандистові Володимиру Соловйову, інформує БЕЛТА.

“Я підполковник за званням. Я же не можу собі генералісимуса зірку повісити чи генеральську. Путін – полковник, обіцяв мені полковника надати – досі не надав”, – поскаржився Лукашенко.

На запитання, чи це можливо, щоби президент іншої країни став полковником армії РФ, Лукашенко відповів: “Це його (Путіна, – “Н”) проблема”.

Тоді російський пропагандист нагадав самопроголошеному президентові Білорусі, що той служив у радянській, а не російській армії.

“Вона була і російська, і білоруська. Надай мені звання полковника Радянської армії”, – закликав Лукашенко.

“Ви хочете, щоби полковник Путін вам надав звання полковника і було два полковники? Буде два полковники на чолі Росії та Білорусі?”, – запитав Соловйов.

“Ми йому (Путіну, – “Н”) потім надамо звання генерала”, – відповів Лукашенко.

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