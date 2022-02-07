Лукашенко скаржиться, що Путін досі не надав йому звання “полковника армії СРСР”

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився, що президент Російської Федерації Володимир Путін поки не виконав обіцянку надати йому звання полковника.
Про це самопроголошений президент Білорусі сказав в інтерв’ю російському пропагандистові Володимиру Соловйову, інформує БЕЛТА.
“Я підполковник за званням. Я же не можу собі генералісимуса зірку повісити чи генеральську. Путін – полковник, обіцяв мені полковника надати – досі не надав”, – поскаржився Лукашенко.
На запитання, чи це можливо, щоби президент іншої країни став полковником армії РФ, Лукашенко відповів: “Це його (Путіна, – “Н”) проблема”.
Тоді російський пропагандист нагадав самопроголошеному президентові Білорусі, що той служив у радянській, а не російській армії.
“Вона була і російська, і білоруська. Надай мені звання полковника Радянської армії”, – закликав Лукашенко.
“Ви хочете, щоби полковник Путін вам надав звання полковника і було два полковники? Буде два полковники на чолі Росії та Білорусі?”, – запитав Соловйов.
“Ми йому (Путіну, – “Н”) потім надамо звання генерала”, – відповів Лукашенко.
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