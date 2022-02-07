Правоохоронці затримали “слугу народу” Кузьміних

Співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали чинного народного депутата від “Слуги народу” Сергія Кузьміних за підозрою в отримані 558 тисяч гривень хабара.

Про це в понеділок, 7 лютого, інформує пресслужба НАБУ.

“Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нардеп перебував у розшуку через переховування від правоохоронців. Кузьміних буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Як писала “Новинарня“, 28 січня НАБУ повідомило про затримання Сергія Кузьміних “на гарячому” – під час отримання хабаря в розмірі 558 тисяч гривень. За даними слідства, нардеп отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Як відомо, Кузьміних – голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Також він відомий як житомирський волонтер, засновник центру реабілітації АТОвців, брат військового ЗСУ – славетного “кіборга” Олега Кузьміних.

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