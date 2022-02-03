НАБУ оголосило у розшук нардепа від “СН” Сергія Кузьміних

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук нардепа “Слуги народу” Сергія Кузьміних.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ в четвер, 3 лютого.
У Бюро пояснили, що рішення про розшук було ухвалено через систематичну неявку Кузьміних на виклики правоохоронців, його відсутність за місцем проживання та приховування від слідства.
У НАБУ стверджують, що Кузьміних “викрили на гарячому” на отриманні 558 000 грн хабаря. 31 січня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру, вона була направлена за місцем роботи (до Верховної Ради), а тому нардеп вважається підозрюваним і має на першу вимогу прибувати до слідчого прокурора або до суду, зазначають у Бюро.
У НАБУ також зазначають, що 31 адвокат Кузьміних повідомила про перебування депутата у медзакладі, але відмовилася повідомити, в якій саме.
У Бюро вважають, що дії нардепа мають характер приховування від органів досудового розслідування.
Як писала “Новинарня“, 28 січня НАБУ повідомило про затримання Кузьміних “на гарячому” – під час отримання хабаря в розмірі 558 тисяч гривень. За даними слідства, нардеп отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
Як відомо, Сергій Кузьміних – голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Також Сергій відомий як житомирський волонтер, засновник центру реабілітації АТОвців, брат військового ЗСУ – славетного “кіборга” Олега Кузьміних.
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