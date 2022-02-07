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Кулеба прокоментував пояснення Шольца щодо відмови ФРН від постачання зброї Україні

07/02/2022 13:30

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав несправедливими пояснення Німеччини щодо непостачання зброї Україні. Він продовжить обговорення з цього питання з німецькою колегою Анналеною Бербок під час її візиту до України.

Про це урядовець заявив на брифінгу у Києві у понеділок, 7 лютого, інформує “Європейська правда”.

“Питання військових постачань до України з Німеччини або з третіх країн чи міжнародних організацій, які потребують на це дозвіл ФРН буде на порядку денному моїх переговорів сьогодні, як і низка інших питань”, – сказав Кулеба.

“І так само ми будемо обговорювати цю тему завтра під час візиту президента Макрона. Тому що коли йдеться про зміцнення України, Українських збройних сил не може бути країн-винятків, з якими ми цю тему не порушуємо”, – додав він.

За словами міністра, Німеччина неодноразово пояснювала свою позицію щодо непостачання зброї у кризові регіони, однак українська сторона вважає ці пояснення несправедливими.

“Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими. Ми вважаємо, що є можливість більш широкий простір для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави. Утім це не означає, що ми не повинні з нею працювати, тому ми і надалі будемо працювати з Німеччиною з цього питання”, – сказав Кулеба.

Водночас він висловив вдячність Німеччині за ту роботу, яку вона робить у “нормандському форматі”, з інших питань двосторонньої взаємодії.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на критику щодо того, що Берлін зробив недостатньо для підтримки України, водночас наголосивши, що Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення в Україну.

Уряд ФРН виступає проти надання Україні озброєння, вважаючи, що такий крок під час переговорного процесу з Російською Федерацією може призвести до ескалації з боку Москви.

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