Кулеба прокоментував пояснення Шольца щодо відмови ФРН від постачання зброї Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав несправедливими пояснення Німеччини щодо непостачання зброї Україні. Він продовжить обговорення з цього питання з німецькою колегою Анналеною Бербок під час її візиту до України.

Про це урядовець заявив на брифінгу у Києві у понеділок, 7 лютого, інформує “Європейська правда”.

“Питання військових постачань до України з Німеччини або з третіх країн чи міжнародних організацій, які потребують на це дозвіл ФРН буде на порядку денному моїх переговорів сьогодні, як і низка інших питань”, – сказав Кулеба.

“І так само ми будемо обговорювати цю тему завтра під час візиту президента Макрона. Тому що коли йдеться про зміцнення України, Українських збройних сил не може бути країн-винятків, з якими ми цю тему не порушуємо”, – додав він.

За словами міністра, Німеччина неодноразово пояснювала свою позицію щодо непостачання зброї у кризові регіони, однак українська сторона вважає ці пояснення несправедливими.

“Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими. Ми вважаємо, що є можливість більш широкий простір для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави. Утім це не означає, що ми не повинні з нею працювати, тому ми і надалі будемо працювати з Німеччиною з цього питання”, – сказав Кулеба.

Водночас він висловив вдячність Німеччині за ту роботу, яку вона робить у “нормандському форматі”, з інших питань двосторонньої взаємодії.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на критику щодо того, що Берлін зробив недостатньо для підтримки України, водночас наголосивши, що Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення в Україну.

Уряд ФРН виступає проти надання Україні озброєння, вважаючи, що такий крок під час переговорного процесу з Російською Федерацією може призвести до ескалації з боку Москви.

Читайте також:

Замість зброї: німецький митець створює різнокольоровий танк для акції на кордоні Росії й України