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Замість зброї: німецький митець створює різнокольоровий танк для акції на кордоні Росії й України

06/02/2022 18:02

Німецький художник Міхаель Фішер, відомий під творчим псевдонімом Фішер-Арт створює у своїй майстерні під Лейпцигом танк у кольорах російського та українського прапорів.

Цей “артоб’єкт” буде задіяний символічній антивоєнній акції митців, яку планують провести на кордоні Росії та України, пише DW у неділю, 6 лютого.

“Це актуально, зокрема, і для російсько-українського конфлікту. Росія – територія, Україна – територія, є німецький простір, американський простір. І це має функціонувати разом, а не бути спрямованим одне проти одного”, – пояснив Фішер, який працює у стилі поп-арт.

Свій “антивоєнний” витвір митець назвав Frühlingspanzer – “весняний танк”.

За задумом автора, він має символізувати “взаєморозуміння та людське єднання”.

Антивоєнна акція на російсько-українському кордоні запланована на початок березня. У ній, серед інших, візьмуть участь митці з України та Росії.

Фото: dpa

Frühlingspanzer – не перший артоб’єкт, основою якого став справжній бойовий танк. У Німеччині відома історія з “танком миру”. У 2007 році Міхаель Фішер-Арт розписав військову техніку, і твір виставляли в кількох місцях, зокрема перед Бранденбурзькою брамою в Берліні.

Для акції на російсько-українському кордоні він спеціально придбав старий британський танк.

Раніше Фішер також створив для російського села Лейпциг, яке розташоване на Уралі, копію пам’ятника Битві народів. Оригінальний монумент встановлений у німецькому Лейпцигу на згадку про битву 1813 року, коли коаліція російських, австрійських, пруських та шведських військ розбила армію Наполеона.

Нагадаємо, що уряд Німеччини виступає проти надання Україні озброєння, вважаючи, що такий крок під час переговорного процесу з Російською Федерацією може призвести до ескалації з боку Москви.

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