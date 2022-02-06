Німеччина точно не постачатиме зброї Україні, – Ламбрехт

Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт. Фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт підтвердила, що жодного постачання озброєння з ФРН в Україну не буде, щоб “не сприяти загостренню”.

Про це Ламбрехт заявила в інтерв’ю медіагрупі Funke, пише DW.

“Це чітка позиція федерального уряду ФРН – і в минулому теж: ми не постачаємо озброєння в кризові регіони, щоб не сприяти там подальшій ескалації”, – наголосила очільниця міноборони.

“У конфлікті навколо України партнери повернулися за стіл переговорів – наприклад, у рамках Ради Росія-НАТО та “нормандського формату”. Тому зараз наше завдання – це деескалація. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом”, – додала Ламбрехт.

Вона також прокоментувала перспективу вступу України в НАТО. “Подавати заявку на вступ до НАТО – суверенне рішення України. Але поки що цього немає на порядку денному“, – зазначила очільниця оборонного відомства ФРН.

Водночас вона сказала, що Німеччина не відкидає надсилання додаткового контингенту військовослужбовців Бундесверу до Литви.

“Ми вже робимо важливий внесок у Литві, де ми є єдиною країною ЄС, яка очолює бойову групу [НАТО]. Загалом війська для посилення готові, зараз ми обговорюємо деталі з Литвою”, – повідомила Ламбрехт.

Також, за її словами, Німеччина спрямовує винищувачі Eurofighter для повітряного спостереження до Румунії. “Кожен у НАТО може на нас покластися”, – запевнила міністерка.

Як писала “Новинарня“, посольство України у Німеччині звернулося до уряду ФРН з офіційним листом, у якому попросило надати оборонне озброєння, з детальним переліком необхідного.

Нагадаємо, уряд Німеччини виступає проти надання Україні озброєння, вважаючи, що такий крок під час переговорного процесу з Російською Федерацією може призвести до ескалації з боку Москви.

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