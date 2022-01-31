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Майбутній глава Мюнхенської конференції виступає за постачання зброї Україні

31/01/2022 17:42

Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен, який протягом багатьох років був радником ексканцлерки Німеччини Анґели Меркель із зовнішньої політики виступив за постачання німецької зброї Україні.

Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю газетам Rheinische Post та General-Anzeiger, опублікованому в понеділок, 31 січня, передає DW.

За його словами, уряд Німеччини йде шляхом найменшого опору та застосовує подвійні стандарти, відмовляючись від постачання зброї Києву з посиланням на правила контролю над озброєннями, заявив політик.

З одного боку, Німеччина через своє історичне минуле дуже неохоче постачає зброю до зон конфлікту. Але з іншого боку, зазначив Гойсґен, “ми, знову ж таки з посиланням на нашу історію, експортуємо до Ізраїлю нові підводні човни”.

“Зараз справедливо питають, чи не повинна Німеччина з тієї ж причини постачати зброю й Україні”, – зауважив політик, нагадавши про вину вермахту та інших німецьких військових підрозділів у масових розстрілах більш, ніж 30 000 українських євреїв у Бабиному Яру у 1941 році.

Відмовляючись від постачання зброї Києву, Німеччина, на думку Гойсґена, хоче уникнути складнощів – незважаючи на той факт, що “Росія своїм вторгненням в Україну в 2014-2015 роках грубо порушила міжнародне право і тепер знову поводиться агресивно”.

Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки також закликав Євросоюз та країни НАТО до єдності щодо кризи навколо України.

“Згуртованість – сильний засіб, здатний справити враження на Росію. Методом Путіна були і залишаються спроби посіяти роз’єднаність – між Європою та США і всередині Євросоюзу. Тому країни НАТО та ЄС мають триматися разом”, – наголосив він.

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