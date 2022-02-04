Україна направила уряду Німеччини список необхідного озброєння, – Süddeutsche Zeitung

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Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина звернулося із офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного.

Про це в п’ятницю, 4 лютого, інформує видання Süddeutsche Zeitung, яке ознайомилося з документом

Зазначається, що лист, копія якого надійшла також до Міністерства оборони, поєднує заклик про допомогу та список побажань. У ньому детально перераховано ті оборонні засоби, які Україна сподівається отримати від Німеччини.

“Тепер в уряду є список бажань, який починається словами “боєприпаси протиповітряної та протиракетної оборони” і закінчується “боєприпаси для кулеметів (калібр 23 мм, 30 мм)”.

Зокрема, Україна просить “негайної допомоги у терміновому придбанні” зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, антидронової зброї, переносних зенітно-ракетних комплексів, електронних систем стеження, а також приладів нічного бачення і камер спостереження”, – пише видання.

У списку також є транспортні засоби “з підвищеним протимінним захистом” і роботи для знешкодження вибухових пристроїв, а також системи дистанційного підриву.

Крім того, Україна просить цифрові радіостанції, радіолокаційні станції, розвідувальні станції, підводні локатори. Згідно зі списком, Україні також потрібні машини швидкої допомоги та протиснайперські системи, а також протимінні системи.

Однак на цьому потреба “не вичерпана”, йдеться у примітці, і список ще можна доповнювати.

Наголошується, що усі запити є “системами зброї оборонного характеру”.

Через “надзвичайно напружену ситуацію з безпекою та загрозу російської агресії” Київ просить розглянути цю заявку якомога швидше.

Нагадаємо, уряд Німеччини виступає проти надання Україні озброєння, вважаючи, що такий крок під час переговорного процесу з Російською Федерацією може призвести до ескалації з боку Москви.

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