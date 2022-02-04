СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4213675 +43778
Летальні випадки:
100983 +174
Одужали:
3660351 +9497
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18404417 (+96361). Оновлено: 08:14 04.02.2022
Home / Україна / Політика / Україна направила уряду Німеччини список необхідного озброєння, – Süddeutsche Zeitung

Україна направила уряду Німеччини список необхідного озброєння, – Süddeutsche Zeitung

04/02/2022 17:54

Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина звернулося із офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного.

Про це в п’ятницю, 4 лютого, інформує видання Süddeutsche Zeitung, яке ознайомилося з документом

Зазначається, що лист, копія якого надійшла також до Міністерства оборони, поєднує заклик про допомогу та список побажань. У ньому детально перераховано ті оборонні засоби, які Україна сподівається отримати від Німеччини.

“Тепер в уряду є список бажань, який починається словами “боєприпаси протиповітряної та протиракетної оборони” і закінчується “боєприпаси для кулеметів (калібр 23 мм, 30 мм)”.

Зокрема, Україна просить “негайної допомоги у терміновому придбанні” зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, антидронової зброї, переносних зенітно-ракетних комплексів, електронних систем стеження, а також приладів нічного бачення і камер спостереження”, – пише видання.

У списку також є транспортні засоби “з підвищеним протимінним захистом” і роботи для знешкодження вибухових пристроїв, а також системи дистанційного підриву.

Крім того, Україна просить цифрові радіостанції, радіолокаційні станції, розвідувальні станції, підводні локатори. Згідно зі списком, Україні також потрібні машини швидкої допомоги та протиснайперські системи, а також протимінні системи.

Однак на цьому потреба “не вичерпана”, йдеться у примітці, і список ще можна доповнювати.

Наголошується, що усі запити є “системами зброї оборонного характеру”.

Через “надзвичайно напружену ситуацію з безпекою та загрозу російської агресії” Київ просить розглянути цю заявку якомога швидше.

Нагадаємо, уряд Німеччини виступає проти надання Україні озброєння, вважаючи, що такий крок під час переговорного процесу з Російською Федерацією може призвести до ескалації з боку Москви.

Читайте також:
Німеччина працює над пакетом дуже жорстких санкцій проти РФ, – посол ФРН

Німецький корабель не візьме участь у навчаннях НАТО біля Норвегії

Унікальних переглядів: 97
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президенти України і Словаччини обговорили взаємодію в безпековій сфері

Глава держави Володимир Зеленський та президенка Словацької Республіки Зузана Чапутова під час телефонної розмови обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Як інформує пресслужба офісу президента, Зеленський подякував за...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse