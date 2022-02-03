Німеччина працює над пакетом дуже жорстких санкцій проти РФ, – посол ФРН

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Німеччина разом із партнерами працює над пакетом жорстких санкцій проти Російської Федерації у разі її нової атаки на Україну. Він включає всі можливі види санкційних обмежень.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю “Радіо НВ”.

“Ми зараз працюємо над пакетом дуже жорстких санкцій разом з нашими партнерами у ЄС, Великій Британії і США. Весь наш уряд сказав, що це будуть дуже жорсткі санкції. Всі санкції можливі, в тому числі і пов’язані з Nord Stream 2, якщо Росія знову атакуватиме Україну”, – сказала Фельдгузен.

Вона додала, що багато людей вважають, що економічні відносини Німеччини з Росією є дуже тісними, але насправді це перебільшення.

“Можливо, вони тісніші, ніж з іншими країнами, але торгівля з Росією становить лише 2%від нашої загальної торгівлі, тобто дуже мало. Німеччина – експортна нація, ми дуже швидко можемо змінити відносини, які маємо у зовнішній торгівлі”, – зазначила посолка.

Водночас вона ухилилася від прямої відповіді на запитання щодо готовності Німеччини до запровадження персональних санкцій стосовно президент РФ і його найближчого оточення у разі розширення агресії проти України.

“Ми ведемо щоденні перемовини з нашими партнерами і обговорюємо всі можливі санкції”, – сказала Фельдгузен.

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