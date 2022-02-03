СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4169897 +39620
Летальні випадки:
100809 +210
Одужали:
3650854 +9380
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18308056 (+101202). Оновлено: 08:17 03.02.2022
Home / Світ / Німеччина працює над пакетом дуже жорстких санкцій проти РФ, – посол ФРН

Німеччина працює над пакетом дуже жорстких санкцій проти РФ, – посол ФРН

03/02/2022 21:16

Німеччина разом із партнерами працює над пакетом жорстких санкцій проти Російської Федерації у разі її нової атаки на Україну. Він включає всі можливі види санкційних обмежень.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю “Радіо НВ”.

“Ми зараз працюємо над пакетом дуже жорстких санкцій разом з нашими партнерами у ЄС, Великій Британії і США. Весь наш уряд сказав, що це будуть дуже жорсткі санкції. Всі санкції можливі, в тому числі і пов’язані з Nord Stream 2, якщо Росія знову атакуватиме Україну”, – сказала Фельдгузен.

Вона додала, що багато людей вважають, що економічні відносини Німеччини з Росією є дуже тісними, але насправді це перебільшення.

“Можливо, вони тісніші, ніж з іншими країнами, але торгівля з Росією становить лише 2%від нашої загальної торгівлі, тобто дуже мало. Німеччина – експортна нація, ми дуже швидко можемо змінити відносини, які маємо у зовнішній торгівлі”, – зазначила посолка.

Водночас вона ухилилася від прямої відповіді на запитання щодо готовності Німеччини до запровадження персональних санкцій стосовно президент РФ і його найближчого оточення у разі розширення агресії проти України.

“Ми ведемо щоденні перемовини з нашими партнерами і обговорюємо всі можливі санкції”, – сказала Фельдгузен.

Читайте також:
Німецький корабель не візьме участь у навчаннях НАТО біля Норвегії

Унікальних переглядів: 7
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення глави МВС Монастирського

Нардепи від “Європейської солідарності” та позафракційний Дмитро Разумков зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Дениса Монастирського з посади міністра внутрішніх справ України. Як передає “Новинарня” в четвер,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse