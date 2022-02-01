Німецький корабель не візьме участь у навчаннях НАТО біля Норвегії

Корабель ВМС ФРН "Берлін". Фото: DPA

Через спалах COVID-19 серед екіпажу німецький корабель “Берлін” поки не може взяти участь у місії НАТО біля Норвегії.

Про це у вівторок, 1 лютого, інформує видання Der Spiegel.

Головне судно поповнювальних кораблів німецького флоту не залишив Вільгельмсхафен сьогодні вдень, як планувалося.

У ВМС Німеччини повідомили, що 14 членів екіпажу отримали позитивний результат на коронавірус під час ПЛР-тесту.

“Берлін” мав приєднатися до військово-морської асоціації НАТО “Постійна морська група 1”.

Він насамперед відповідає за контроль і захист стратегічно важливих морських шляхів у Північній Атлантиці та Північному морі.

“Берлін” мав залишитися в морі два місяці і навесні взяти участь у маневрах та навчаннях Cold Response біля Норвегії.

Як відомо, цей захід об’єднає 35 тисяч солдатів з 28 країн. До навчань долучиться американський авіаносець USS Harry S Truman.

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