Німецький корабель не візьме участь у навчаннях НАТО біля Норвегії

Через спалах COVID-19 серед екіпажу німецький корабель “Берлін” поки не може взяти участь у місії НАТО біля Норвегії.
Про це у вівторок, 1 лютого, інформує видання Der Spiegel.
Головне судно поповнювальних кораблів німецького флоту не залишив Вільгельмсхафен сьогодні вдень, як планувалося.
У ВМС Німеччини повідомили, що 14 членів екіпажу отримали позитивний результат на коронавірус під час ПЛР-тесту.
“Берлін” мав приєднатися до військово-морської асоціації НАТО “Постійна морська група 1”.
Він насамперед відповідає за контроль і захист стратегічно важливих морських шляхів у Північній Атлантиці та Північному морі.
“Берлін” мав залишитися в морі два місяці і навесні взяти участь у маневрах та навчаннях Cold Response біля Норвегії.
Як відомо, цей захід об’єднає 35 тисяч солдатів з 28 країн. До навчань долучиться американський авіаносець USS Harry S Truman.
Читайте також:
Оголошення про альянс України, Польщі і Британії перенесли: Кулеба назвав причину
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!