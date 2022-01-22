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НАТО проведе великі військові навчання в Середземному морі

22/01/2022 12:40

НАТО проведе у Середземному морі великі військові навчання Neptune Strike, у яких, зокрема, візьме участь атомний авіаносець Військово-морських сил США “Гаррі Трумен” (USS Harry S. Truman).

Як повідомив офіційний представник міністерства оборони США Джон Кірбі, навчання розпочнуться 24 січня і триватимуть до 4 лютого, пише DW.

За словами Кірбі, навчання прямо не стосуються побоювань низки країн Заходу щодо можливого вторгнення Росії в Україну. “Маневри не розраховані на сценарії, які можуть розігратися щодо України”, – пояснив представник Пентагону.

До навчань, які планувалися з 2020 року, будуть залучені кілька країн і вони продемонструють, що Північноатлантичний Альянс “єдиний, спроможний і сильний”, заявив Кірбі.

Як пише сайт Military, ударна група авіаносця USS Harry S. Truman йтиме під командуванням НАТО як центральний елемент навчань. До групи входять авіаносне крило з дев’ятьма ескадрильями, чотири есмінці з керованими ракетами та крейсер типу Ticonderoga, який регулярно перебував у Середземному морі.

Кілька союзників по НАТО братимуть участь у скоординованих морських маневрах, тренуваннях з протичовнової оборони та завдання ударів з далекої відстані.

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