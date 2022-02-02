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Унаслідок стрілянини в центрі Києва поліція затримала 14 осіб

02/02/2022 18:10

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини у центрі Києва та затримала 14 осіб.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у середу, 2 лютого.

“Сьогодні до поліції Києва надійшло повідомлення про конфлікт та стрільбу біля фінансової установи на вулиці Володимирській. На місце негайно прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група”, – ідеться у повідомленні.

Попередньо з’ясовано, що між активістами та працівниками закладу виник конфлікт та бійка, у результаті чого двох людей госпіталізували, а чотирнадцятьох доставили до районного управління поліції.

Окрім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

Із доставленими спілкуються слідчі. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хулігантство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

За даними Telegram-каналу “Київ Оперативний”, стрілянина відбулася біля обмінного пункту валют. Поруч із цим місцем знаходиться головне управління Служби безпеки України.

На опублікованому відео видно, як чоловік з автоматом погрожує групі молодих людей. На задньому плані біля автомобіля темного кольору жінка підтримує чоловіка, який падає на землю.

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