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У Харкові в метро через захисні маски стався конфлікт зі стріляниною

18/11/2021 11:48

У метрополітені Харкова між колишнім співробітником податкової поліції і компанією студентів стався конфлікт зі стріляниною.

Про це інформує пресслужба міської прокуратури.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада близько 23-ї години у вагоні поїзда метро між колишнім співробітником податкової поліції та групою студентів стався словесний конфлікт щодо носіння масок”, – ідеться у повідомленні.

Чоловік зробив молоді зауваження щодо неправильного носіння захисних масок. У відповідь студенти почали нецензурно лаятись.

“Після виходу з вагона на платформі станції метро «Держпром» конфлікт загострився, студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній поліцейський дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів. Колишній співробітник податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області пояснив свої дії необхідною самообороною“, – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно ексспівробітника податкової поліції за фактом хуліганства, згідно з ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від одної тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

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