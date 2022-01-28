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Румунія готова прийняти у себе більше військових НАТО через загрозу РФ

28/01/2022 15:25

Румунія веде переговори зі Сполученими Штатами та Францією щодо способів збільшення чисельності їхніх військ у країні і готова прийняти у себе більшу військову присутність НАТО.

Про це заявив у середу президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на агентство Reuters.

Міністерство оборони США заявило у понеділок, що воно привело близько 8500 американських військовослужбовців у стан підвищеної бойової готовності на тлі можливого нового нападу Росії на Україну. Франція також запропонувала направити додаткові війська у разі потреби.

“Я постійно говорив, що ми готові прийняти більшу присутність союзників на нашій території”, – сказав Йоганніс.

“Після заяв, зроблених Сполученими Штатами та Францією, ми перебуваємо в контакті з двома союзниками, щоб визначити конкретні способи реалізації їхньої військової присутності”, – додав він.

Йоганніс виступив після засідання Вищої ради оборони Румунії, присвяченого проблемам безпеки після того, як Росія зосередила десятки тисяч військовослужбовців біля кордонів України. Він сказав, що дипломатичні переговори є ключем до деескалації напруги.

За словами Йоганніса, у середу рада оборони оцінила потенційний вплив конфлікту на бізнес, енергетичний та банківський сектори. Держава-член ЄС Румунія також готувалася до потенційного припливу біженців з України, з якою має загальний кордон довжиною 600 км.

НАТО має багатонаціональні сухопутні сили чисельністю до 4000 військовослужбовців у Румунії, яка є членом Альянсу з 2004 року. Сполучені Штати також мають військових, розміщених на окремих базах у Румунії та Болгарії.

“Цьогорічна криза вкотре доводить, що… зміцнення союзницької присутності на східному фланзі, зокрема в нашій країні, дуже важлива”, – сказав Йоганніс.

Нагадаємо,  21 січня Росія висунула нові вимоги до НАТО з приводу невступу України і Грузії в Альянс. У МЗС РФ додали, що російські пропозиції щодо “гарантій безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Обидві держави дуже різко відреагували на ці вимоги РФ, зокрема в МЗС Румунії їх назвали абсолютно неприпустимими.

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