Росія скерувала медичні підрозділи до кордону з Україною, – ЗМІ

Росія відправила до кордону з Україною медичні підрозділи, що може означати останнє приготування до вторгнення. Такого рівня готовності РФ не сягала минулих періодів нарощування сил.

Про це пише в четвер, 27 січня, газета Wall Street Journal із посиланням на неназваних чиновників західних оборонних відомств.

Як зазначає видання, це ще не означає, що напад обов’язково відбудеться. Однак це посилило розбіжності між західними союзниками щодо намірів російського президента Володимира Путіна.

“США та європейські союзники, особливо Німеччина та Франція, схоже, роблять різні висновки з ідентичних розвідданих”, – пише WSJ.

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