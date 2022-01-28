Російські війська в Білорусі більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударні групи, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що російські війська у Білорусі є загрозою радше Мінську.
Як передає “Укрінформ” у п’ятницю, 28 січня, про це глава МОУ заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
“Про Білорусь… Разом з колегами з МВС, прикордонниками, СБУ ми уважно спостерігаємо за північним напрямом. Сьогодні немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи інших подібних загроз”, – зазначив міністр.
Також він запевнив, що російські війська, які прибувають на навчання до Білорусі, за своїм складом вони зараз більше схожі на окупаційний контингент, аніж на ударну групу, і представляють більше загрозу Мінську, ніж Україні.
Водночас Резніков підкреслив, що жодних загроз Білорусі з боку України “не існує в принципі, це нонсенс”.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки скликають засідання Ради Безпеки ООН щодо “загрозливої поведінки Росії” та “нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі”. Воно відбудеться 31 січня.
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