Російські війська в Білорусі більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударні групи, – Резніков

Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що російські війська у Білорусі є загрозою радше Мінську.

Як передає “Укрінформ” у п’ятницю, 28 січня, про це глава МОУ заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

“Про Білорусь… Разом з колегами з МВС, прикордонниками, СБУ ми уважно спостерігаємо за північним напрямом. Сьогодні немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи інших подібних загроз”, – зазначив міністр.

Також він запевнив, що російські війська, які прибувають на навчання до Білорусі, за своїм складом вони зараз більше схожі на окупаційний контингент, аніж на ударну групу, і представляють більше загрозу Мінську, ніж Україні.

Водночас Резніков підкреслив, що жодних загроз Білорусі з боку України “не існує в принципі, це нонсенс”.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки скликають засідання Ради Безпеки ООН щодо “загрозливої поведінки Росії” та “нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі”. Воно відбудеться 31 січня.

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