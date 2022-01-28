США скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну

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Сполучені Штати Америки скликають засідання Ради Безпеки ООН щодо “загрозливої поведінки Росії” та “нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі”.

Як передає “Новинарня” в п’ятницю, 28 січня, про це йдеться в заяві постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

” (…) після тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами в Раді Безпеки Сполучені Штати скликали відкрите засідання Ради Безпеки, щоб обговорити питання, надзвичайно важливе для міжнародного миру та безпеки: загрозлива поведінка Росії проти України та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі”, – мовиться в заяві.

“Члени Ради Безпеки повинні чітко вивчити факти і розглянути те, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також щодо основних зобов’язань і принципів міжнародного порядку у разі подальшого вторгнення Росії в Україну”, – додала Томас-Грінфілд.

Проведення засідання заплановане на 31 січня.

У заяві Лінди Томас-Грінфілд ідеться також про те, що “Рада Безпеки ООН є вирішальним місцем для дипломатії”, саме тому тривають дипломатичні зусилля “для деескалації напруженості перед обличчям цієї серйозної загрози європейському та глобальному миру та безпеці”.

“Це не момент, щоб чекати і споглядати. Зараз потрібна повна увага Ради, і ми з нетерпінням чекаємо прямого та цілеспрямованого обговорення в понеділок”, – зазначається в документі.

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