СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3980610 +34408
Летальні випадки:
99882 +144
Одужали:
3608094 +6142
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17848132 (+91934). Оновлено: 08:15 28.01.2022
Home / Світ / США скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну

США скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну

28/01/2022 10:15

Сполучені Штати Америки скликають засідання Ради Безпеки ООН щодо “загрозливої поведінки Росії” та “нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі”.

Як передає “Новинарня” в п’ятницю, 28 січня, про це йдеться в заяві постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

” (…) після тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами в Раді Безпеки Сполучені Штати скликали відкрите засідання Ради Безпеки, щоб обговорити питання, надзвичайно важливе для міжнародного миру та безпеки: загрозлива поведінка Росії проти України та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі”, – мовиться в заяві.

“Члени Ради Безпеки повинні чітко вивчити факти і розглянути те, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також щодо основних зобов’язань і принципів міжнародного порядку у разі подальшого вторгнення Росії в Україну”, – додала Томас-Грінфілд.

Проведення засідання заплановане на 31 січня.

У заяві Лінди Томас-Грінфілд ідеться також про те, що “Рада Безпеки ООН є вирішальним місцем для дипломатії”, саме тому тривають дипломатичні зусилля “для деескалації напруженості перед обличчям цієї серйозної загрози європейському та глобальному миру та безпеці”.

“Це не момент, щоб чекати і споглядати. Зараз потрібна повна увага Ради, і ми з нетерпінням чекаємо прямого та цілеспрямованого обговорення в понеділок”, – зазначається в документі.

Читайте також:
Зеленський і Байден поговорили про підтримку України, посольство і “Н4”

Унікальних переглядів: 163
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Російські війська в Білорусі більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударні групи, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що російські війська у Білорусі є загрозою радше Мінську. Як передає “Укрінформ” у п’ятницю, 28 січня, про це глава МОУ заявив під час...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse