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Із закликом до санкцій: ПАРЄ схвалила резолюцію про зникнення людей в ОРДЛО і Криму

27/01/2022 15:50

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про припинення насильницьких зникнень на території держав Ради Європи, яка містить поправки української делегації щодо відповідних інцидентів в окупованих Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Як передає “Новинарня“, про це повідомила глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева у фейсбуці.

За резолюцію в четвер, 27 січня, свої голоси віддали 70 делегатів.

Мезенцева написала, що це рішення особливо важливе для України, адже з початку окупації Криму там було задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень.

Правозахисники повідомляють, що на непідконтрольній Києву території ОРДЛО безвісти зникли 479 осіб, на підконтрольній – 723, на території, підконтрольність якої не визначено, – 329 людей, а під час бойових дій – 31.

Українська делегація подала шість поправок, які були усі попередньо схвалені комітетом більшістю голосів і підтримані такою ж більшістю в залі.

За словами члена української делегації Євгенії Кравчук, базово доповідач згадував у резолюції випадки лише кількох країн (Білорусь, держави Південного Кавказу).

Українська делегація своїми поправками додала у текст тимчасово окуповані території України.

Одна із затверджених правок української делегації стосується заклику до держав-членів Ради Європи ввести санкції проти державних органів, підконтрольних державі груп та осіб, причетних до справ про насильницьке зникнення на території держав-членів Ради Європи, або які перешкоджають ефективному розслідуванню таких випадків.

Нагадаємо, напередодні в Страсбурзі ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації попри оскарження України та низки інших країн. Під час обговорення поправок до резолюції майже всі поправки, внесені українською делегацією, були відхилені.

Водночас ПАРЄ підтримала ініціативу української делегації щодо оскарження повноважень депутата Держдуми Російської Федерації Петра Толстого як віцепрезидента Асамблеї.

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