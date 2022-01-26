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Прем’єр Хорватії попросив вибачення в українців через заяву президента Мілановича

26/01/2022 10:52

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович попросив вибачення в українців через заяву президента його країни Зорана Мілановича.

Як передає “Новинарня” в середу, 26 січня, про це глава уряду написав у твіттері.

“Зважаючи на те, що в Україні наших солдатів немає, а контингент, який перебував у Польщі, вже повернувся, я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості”, – йдеться у заяві Пленковича.

Нагадаємо, напередодні президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в Північноатлантичному альянсі, а в разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій та “виведе з регіону останнього хорватського солдата”.

Торік у грудні Міланович назвав візит прем’єр-міністра Андрея Пленковича до України на тлі високої напруги у відносинах із Російською Федерацією “чистим шарлатанством”.
Соціал-демократ Зоран Міланович був обраний президентом у січні 2020 року. Він регулярно конфліктує із прем’єром та урядом як у внутрішніх питаннях, так і у питаннях зовнішньої політики.

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