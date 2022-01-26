Прем’єр Хорватії попросив вибачення в українців через заяву президента Мілановича

Президент Хорватії Зоран Міланович. Фото: www.novilist.hr

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович попросив вибачення в українців через заяву президента його країни Зорана Мілановича.

Як передає “Новинарня” в середу, 26 січня, про це глава уряду написав у твіттері.

“Зважаючи на те, що в Україні наших солдатів немає, а контингент, який перебував у Польщі, вже повернувся, я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості”, – йдеться у заяві Пленковича.

Politika Hrvatske je deeskalacija napetosti, sprječavanje sukoba i podrška cjelovitosti Ukrajine. To je naša temeljna pozicija, a doprinos je iskustvo Hrvatske iz mirne reinegracije i to možemo ponuditi kao model rješenja i reintegracije okupiranih područja Ukrajine. — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) January 25, 2022

Нагадаємо, напередодні президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в Північноатлантичному альянсі, а в разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій та “виведе з регіону останнього хорватського солдата”.

Торік у грудні Міланович назвав візит прем’єр-міністра Андрея Пленковича до України на тлі високої напруги у відносинах із Російською Федерацією “чистим шарлатанством”.

Соціал-демократ Зоран Міланович був обраний президентом у січні 2020 року. Він регулярно конфліктує із прем’єром та урядом як у внутрішніх питаннях, так і у питаннях зовнішньої політики.

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