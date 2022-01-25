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Президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО

25/01/2022 17:32

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в Північноатлантичному альянсі.
Також в разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій в Україні.

Про це інформує видання Dnevnik у вівторок, 25 січня.

“Ми не будемо мати з цим нічого спільного і не маємо нічого. Якщо буде ескалація, то виведемо з регіону останнього хорватського солдата”, – відповів Міланович на запитання, як його держава відреагує на ймовірний напад Росії.

“Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито багато людей. Історія була така – Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки – кисільні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав”, – сказав він.

За словами Мілановича, він буде всіма силами перешкоджати будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною.

“Пленкович (прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, давній друг України, – “Н”) може погрожувати скільки захоче. Хорватія повинна тікати від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежником у цьому”, – заявив Міланович.

Нагадаємо, торік у грудні президент Хорватії назвав візит прем’єр-міністра Андрея Пленковича до України на тлі високої напруги у відносинах із Російською Федерацією “чистим шарлатанством”.
Соціал-демократ Міланович був обраний президентом у січні 2020 року. Він регулярно конфліктує із прем’єром та урядом як у внутрішніх питаннях, так і у питаннях зовнішньої політики.

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