Хорватія стала шостою країною, яка підписала спільну декларацію щодо підтримки європейської перспективи України

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Хорватія підписала спільну декларацію щодо підтримки європейської перспективи України. Це вже шоста держава ЄС, яка уклала такий документ із Україною.

Про це повідомив на спільному з премʼєром Хорватії Андреєм Пленковичем брифінгу президент Володимир Зеленський у середу, 8 грудня.

На зустрічі домовились також, що Хорватія відкриє в Україні офіс туризму, що, як очікується, сприятиме туристичним потокам. Країни збираються закласти фундамент для нових спільних бізнес-проєктів.

“У контексті енергетичної безпеки почали предметно говорити про постачання скрапленого газу”, – зазначив президент.

Пленкович, своєю чергою, зазначив, що його візит показав дружні, близькі відносини між Україною і Хорватією.

“Ми говорили про покращення нашого політичного діалогу, нашого досвіду. Хорватія як член Європейського Союзу отримала в 90-х роках досвід мирної реінтеграції хорватського Подунавʼя і за допомогою світової спільноти – підтримку США, І цей досвід надзвичайно важливий для України”, – вважає премʼєр.

Україна і Хорватія погодили план дій щодо передачі досвіду мирної реінтеграції територій. Документ щодо цього підпишуть 15 грудня в Брюсселі.

Пленкович додав, що з Хорватії до України приїхали більш ніж 200 бізнесменів, які на економічному формі говоритимуть про збільшення інвестицій. Премʼєр висловив підтримку європейських прагнень України і повідомив, що запросив українських голову уряду і президента відвідати його країну.

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