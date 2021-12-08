Хорватія стала шостою країною, яка підписала спільну декларацію щодо підтримки європейської перспективи України

Хорватія підписала спільну декларацію щодо підтримки європейської перспективи України. Це вже шоста держава ЄС, яка уклала такий документ із Україною.
Про це повідомив на спільному з премʼєром Хорватії Андреєм Пленковичем брифінгу президент Володимир Зеленський у середу, 8 грудня.
На зустрічі домовились також, що Хорватія відкриє в Україні офіс туризму, що, як очікується, сприятиме туристичним потокам. Країни збираються закласти фундамент для нових спільних бізнес-проєктів.
“У контексті енергетичної безпеки почали предметно говорити про постачання скрапленого газу”, – зазначив президент.
Пленкович, своєю чергою, зазначив, що його візит показав дружні, близькі відносини між Україною і Хорватією.
“Ми говорили про покращення нашого політичного діалогу, нашого досвіду. Хорватія як член Європейського Союзу отримала в 90-х роках досвід мирної реінтеграції хорватського Подунавʼя і за допомогою світової спільноти – підтримку США, І цей досвід надзвичайно важливий для України”, – вважає премʼєр.
Україна і Хорватія погодили план дій щодо передачі досвіду мирної реінтеграції територій. Документ щодо цього підпишуть 15 грудня в Брюсселі.
Пленкович додав, що з Хорватії до України приїхали більш ніж 200 бізнесменів, які на економічному формі говоритимуть про збільшення інвестицій. Премʼєр висловив підтримку європейських прагнень України і повідомив, що запросив українських голову уряду і президента відвідати його країну.
Читайте також:
Кіпр, Естонія та Хорватія збережуть попередні умови для в’їзду туристам із України
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!