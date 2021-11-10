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Кіпр, Естонія та Хорватія збережуть попередні умови для в’їзду туристам із України

10/11/2021 11:06

Кіпр, Естонія та Хорватія зберегли можливість в’їзду для туристів із України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твіттері.

“Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер”, – написав дипломат.

За словами міністра, МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах Європейського Союзу для збереження свободи подорожей українців.

З умовами в’їзду до Хорватії можна ознайомитись за посиланням.

Також Естонія зберегла можливість в’їзду для громадян України, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19.

Напередодні Кулеба заявив, що Кіпр став першою країною Європейського Союзу, яка зберегла можливість в’їзду для українців.

Нагадаємо, 9 листопада Рада Європейського союзу затвердила рішення про виключення України із “зеленого списку” для подорожей у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

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