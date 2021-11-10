Кіпр, Естонія та Хорватія збережуть попередні умови для в’їзду туристам із України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Кіпр, Естонія та Хорватія зберегли можливість в’їзду для туристів із України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твіттері.

“Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер”, – написав дипломат.

Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер. МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах ЄС задля збереження свободи подорожей наших громадян ✌️ Всі актуальні умови в’їзду до Хорватії👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

За словами міністра, МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах Європейського Союзу для збереження свободи подорожей українців.

З умовами в’їзду до Хорватії можна ознайомитись за посиланням.

Також Естонія зберегла можливість в’їзду для громадян України, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19.

Напередодні Кулеба заявив, що Кіпр став першою країною Європейського Союзу, яка зберегла можливість в’їзду для українців.

Нагадаємо, 9 листопада Рада Європейського союзу затвердила рішення про виключення України із “зеленого списку” для подорожей у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

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