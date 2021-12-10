Президент Хорватії розкритикував прем’єра через візит до України

Президент Хорватії Зоран Міланович. Фото: www.novilist.hr

Президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит прем’єр-міністра Андрія Пленковича до України на тлі високої напруги у відносинах із Російською Федерацією “чистим шарлатанством”.

Про це інформує “Європейська правда” з посиланням на хорватські ЗМІ.

Пленкович приїжджав до України з дводенним візитом, відвідав Київ та Львів. Під час візиту було оголошено, що Хорватія приєдналася до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації щодо визнання європейської перспективи України.

“Цей візит до України зміцнив дружбу між Києвом та Загребом, але ці відносини жодним чином не спрямовані проти Росії”, – сказав Пленкович у Львові наприкінці дводенного офіційного візиту.

Він також іронічно прокоментував слова Мілановича.

“Якщо він так сказав, це черговий успіх. Я бачу, що він у чудовій формі, тому, звісно, ​​наші українські друзі будуть у захопленні від такої заяви президента Хорватії. Він приносить славу хорватській зовнішній політиці, це правильний шлях, я його вітаю та пропоную продовжити цей шлях”, – сказав Пленкович.

Щодо Росії він наголосив, мовляв, існує політичний діалог та економічна співпраця.

“Наші відносини з Україною – це не стосунки проти Росії. Ми знаємо їхні позиції, ми маємо відносини з Україною”, – додав він.

На запитання, чи має він спільно з президентом розробляти зовнішню політику, Пленкович відповів: “Не з тим, хто має такі погляди та неймовірні тези про характер цього візиту в Україну. Я не читав, що він сказав, і читати не буду, тому що він цього не заслуговує”.

Як відомо, соціал-демократ Міланович був обраний президентом у січні 2020 року. Він регулярно конфліктує із прем’єром та урядом як у внутрішніх питаннях, так і у питаннях зовнішньої політики.

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