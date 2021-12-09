Україна й Хорватія підписали п’ять спільних документів

Україна та Хорватія під час візиту до Києва прем’єра Хорватії Андрея Пленковича підписали п’ять документів, що поглиблюють двосторонні відносини.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.
Першим стала декларація про підтримку Хорватією майбутнього членства України у ЄС.
Також підписали план заходів на 2022-2023 роки для робочої групи між Україною і Хорватією, який, серед іншого, передбачає обмін досвідом з Хорватією у питанні реінтеграції тимчасово окупованих територій, реабілітації ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, протимінної діяльності та посиленні національної безпеки.
Крім того, під час засідання міжурядової українсько-хорватської комісії з питань економічного співробітництва уклали:
Домовленість має забезпечити умови для безперешкодного залізничного перевезення пасажирів, транспортування вантажів і пошти між державами
Обмін інформацією та передовим досвідом Хорватії сприятиме виконанню Україною положень Угоди про асоціацію в частині технічних бар’єрів в торгівлі та підготовки до укладення Угоди АСАА.
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