Україна отримає від США нову партію Javelin та засобів ППО, – речник Пентагону

Фото з твітера Олексія Резнікова

Пентагон, окрім протитанкових ракет, готує для постачання в Україну системи протиповітряної оборони та багато іншого.

Про це на брифінгу в понеділок, 24 січня, заявив прессекретар Міноборони США Джон Кірбі, пише “Корреспондент”.

З його слів, найближчим часом Сполучені Штати передадуть Україні ще одну партію протитанкових ракетних комплексів Javelin:

“Протитанкові ракети Javelin скоро прибудуть до України зі США”, – сказав він і додав, що це не остання військова допомога Вашингтона для Києва.

Також він проінформував, що Пентагон готує для постачання в Україну і системи протиповітряної оборони:

“Системи ППО теж поспішають. Ще багато чого буде”, – уточнив Кірбі.

Нагадаємо, 22 січня до аеропорту “Бориспіль” прибула перша партія оборонної допомоги зі США у межах пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Це були протитанкові ракетні комплекси Javelin та одноразові ручні гранатомети SMAW-D.

У грудні 2021 року стало відомо, що в рамках “секретного” пакета допомоги Сполучені Штати, серед іншого, надішлють Україні радіолокаційні системи та деяке морське обладнання.

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