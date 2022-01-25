Україна отримає від США нову партію Javelin та засобів ППО, – речник Пентагону

Пентагон, окрім протитанкових ракет, готує для постачання в Україну системи протиповітряної оборони та багато іншого.
Про це на брифінгу в понеділок, 24 січня, заявив прессекретар Міноборони США Джон Кірбі, пише “Корреспондент”.
З його слів, найближчим часом Сполучені Штати передадуть Україні ще одну партію протитанкових ракетних комплексів Javelin:
“Протитанкові ракети Javelin скоро прибудуть до України зі США”, – сказав він і додав, що це не остання військова допомога Вашингтона для Києва.
Також він проінформував, що Пентагон готує для постачання в Україну і системи протиповітряної оборони:
“Системи ППО теж поспішають. Ще багато чого буде”, – уточнив Кірбі.
Нагадаємо, 22 січня до аеропорту “Бориспіль” прибула перша партія оборонної допомоги зі США у межах пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів.
Це були протитанкові ракетні комплекси Javelin та одноразові ручні гранатомети SMAW-D.
У грудні 2021 року стало відомо, що в рамках “секретного” пакета допомоги Сполучені Штати, серед іншого, надішлють Україні радіолокаційні системи та деяке морське обладнання.
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