Хакери, які ламали урядові сайти України, раніше атакували Бундестаг і польських посадовців, – дипломат

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У польському уряді заявили, що група хакерів, які 14 січня атакували сайти низки українських міністерств та “Дію”, пов’язана з російськими спецслужбами і причетна також до кібератаки на Бундестаг та електронні пошти низки польських посадовців.

Про це заявив постійний представник Польщі при Європейському Союзі Анджей Садось, передає “Укрінформ”.

“Відповідно до інформації, що ми маємо, кібернетична атака на Київ минулого тижня, 14-15 січня, була скоєна групою хакерів, що пов’язані із російськими службами. Ця ж група хакерів несе відповідальність за витік та оприлюднення урядового листування офіційних осіб в уряді Польщі. Торік влітку ця ж група зловмисників здійснила кібератаку на німецький Бундестаг, перед виборами, що відбулися у вересні. Саме ця група була причетною до нещодавніх атак проти урядових порталів України”, – сказав Садось.

У Раді нацбезпеки України раніше заявили, що масштабну атаку на сайти держустанов 14 січня вчинила хакерська група, пов’язана з білоруською розвідкою.

Вона використала шкідливе програмне забезпечення від угруповання, поєднаного з російськими розвідувальними структурами.

Як інформувала “Новинарня“, 14 січня сайти Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ, Держказначейства і ще десятків державних органів України, портал держпослуг “Дія” тощо зазнали масштабної хакерської атаки.

На багатьох сайтах зловмисники розмістили послання українською, російською і польською мовами нібито від імені поляків (зі згадками про Волинь, ОУН-УПА тощо). Крім повідомлень про нібито викрадення персональних даних українців, у завантаженому зображенні містилося залякування – “бійтеся і чекайте гіршого”.

Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 із яких зазнали несанкціонованого втручання.

За висновком СБУ, зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки.

Сайти деяких міністерств не працювали і 15 січня.

Експерти називають кібератаку частиною російської гібридної агресії та внутрішньої дестабілізації України перед можливим військовим наступом.

У зв’язку з цією подією Євросоюз заявив, що скличе засідання Політичного й безпекового комітету на рівні послів для недопущення подальшої ескалації напруги навколо України.

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