Очільниця МВС Німеччини закликала Apple та Google видалити Telegram із бази додатків

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Очільниця міністерства внутрішніх справ Німеччини Ненсі Файзер закликала компанії Apple та Google видалити месенджер Telegram зі своєї бази додатків через його роль у поширенні екстремістських закликів.

Про це з посиланням на Tagesspiegel повідомляє “Європейська правда“.

Після зустрічі із земельними главами МВС у Берліні Файзер заявила, що доки компанії пропонують Telegram серед інших додатків, вони сприяють поширенню конспірологічних теорій та мови ненависті, а поширення закликів до вбивства взагалі не можна допускати.

Очільник МВС федеральної землі Нижня Саксонія Боріс Пісторіус також заявив, що Telegram зараз “допомагає масштабно поширювати свої погляди тим, хто зневажає державні інституції, правим екстремістам і так званим рейхсбюргерам”.

У Німеччині месенджер Telegram дедалі більше критикують за те, що в ньому цілком вільно поширюють матеріали з мовою ненависті, його активно використовують так звані “коронаскептики”, антивакцинатори, прихильники теорії змов і неонацистських поглядів.

Особливого розголосу набуло відео з військовослужбовцем Бундесверу, який виступає категорично проти вакцинації і заявляє, що політиків за це “розірвуть на шматки і розкидають у полях”.

В одному з Телеграм-каналів закликали до вбивства прем’єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера і прем’єрки землі Мекленбург-Передня Померанія Мануели Шлезвіг.

У Telegram не відреагували на офіційні скарги Німеччини щодо таких каналів.

Файзер раніше заявляла, що не виключає закриття доступу до Telegram, якщо сервіс обміну повідомленнями продовжить порушувати закони країни, але це розглядатимуть як “останню опцію”.

У Німеччині хочуть спробувати вплинути на компанію за посередництва країн, де розміщуються сервери Telegram.

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