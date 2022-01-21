У 93 омбр ЗСУ “Холодний Яр” змінився командир

Фото: 93 омбр ЗСУ

У 93-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ “Холодний Яр” змінилося керівництво – замість полковника Дмитра Брижинського бригаду очолить Руслан Шевчук.

Урочиста церемонія зміни керівництва бригади відбулася в п’ятницю, 21 січня, передає пресцентр військової частини.

“Очолив славетну 93-ту бригаду полковник Руслан Миколайович Шевчук, кадровий офіцер, який вже відомий холодноярцям, бо раніше був на посаді заступника командира 93 бригади. Він відомий успішним виконанням завдань у ході багатонаціональних навчань Combained Resolve XII на базі центру JMRC «Хоенфельс» в Німеччині у 2019 році, коли механізована рота 93 бригади отримала високі оцінки з боку американських спостерігачів-інструкторів та зміцнила авторитет Збройних Сил України серед армій країн-партнерів України”, – інформує пресцентр 93-ки.

“Дмитро Брижинський запам’ятався нам як рішучий, вольовий та справедливий командир. Вороги України ще довго будуть згадувати його активні бойові дії, бажання перемагати та не віддавати ані метра рідної української землі. Саме під його керівництвом уперше в історії російсько-української війни був успішно використаний ударний безпілотник “Байрактар”. Згадаємо також інші видатні військові та спортивні досягнення 93 бригади, перемоги на спартакіадах та зайняття призових місць, відновлення спортивного комплексу бригади, створення можливостей для розвитку та заохочення усіх військовослужбовців бригади, які бажають вчитися та досягати результату. Розуміння та вирішення будь-якої проблеми, пошук перспектив та розумна стратегія – саме таким є полковник Дмитро Брижинський”, – додали у військовій частині.

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