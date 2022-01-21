“Не формувати стан нервозності”: Нацрада виступила із заявою на тлі ймовірної агресії РФ

На вході до будівлі Нацради з питань телебаченні і радіомовлення на Хрещатику. Фото: Новинарня

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звертається до мовників про необхідність зважено ставитися до подачі інформації про поточний стан взаємовідносин між Україною та Російською Федерацією, теми надання дипломатичної і військової допомоги нашими партнерами і всім світовим співтовариством.

Відповідний текст звернення поширила в четвер, 21 січня, пресслужба Нацради.

Зазначається, що такої масштабної допомоги від міжнародних партнерів для України і кількості повідомлень про неї “не було до цього моменту ніколи”.

“Проте це не має трактуватися як неминучість вторгнення, а лише відображає стан розуміння західними партнерами України ситуації, яка для нас, на жаль, зовсім не нова. Тому зараз дуже важливо зберігати баланс і не нагромаджувати додаткового навантаження на суспільство, не формувати стан тривожності і нервозності. Особливо треба попіклуватися про спокій старшого покоління, яке пам’ятає вже пережиті воєнні часи і не в змозі дати собі раду в ситуації величезного інформаційного тиску. Ми маємо розуміти, що, на превеликий жаль, війна триває вже майже 8 років, що навіть саме слово «війна» вже стало звичною ознакою щоденної комунікації”, – заявляють у Нацраді.

Там також підкреслюють, що наразі дії держави “не стали заформалізованими” – триває розвиток сил територіальної оборони, військове відомство “переглядає підходи до взяття на облік тих чи інших громадян відповідно до їх професійних навичок”, ведуться роботи з комплектації військових підрозділів, міжнародні партнери на щоденній основі ведуть активні переговори, одночасно здійснюючи “нечувану досі роботу з комплектації ЗСУ сучасною військовою технікою і оборонними технологіями”.

“Але це водночас означає, що медіа не мають концентруватися лише на цьому. Давати різнобічну інформацію, аби формувати реальну картину сучасного життя – це і є внеском медіа у створення реалістичного інфополя, у формування широкоформатної суспільної думки, в побудову адекватного українського суспільства. Суспільства, яке дивиться вперед не з острахом і панікою, а з розумінням і впевненістю”, – резюмували в Нацраді.

На цю заяву різко зреагувала фронтова журналістка Наталія Нагорна.

“Читаю повідомлення Нацради з питань телебачення і регочу вголос. Звісно, навіщо казати людям, що в нас “враг у ворот”? Давайте говорити про коляду, гороскопи і магнітні бурі! Давайте казати, що Земля – пласка і стоїть на слонах. На Землю не падає метеорит. Новини – це “інформаційна картина дня”. А тут на рівні керуючих органів “просять” не створювати напругу”… Всі світові новини кричать про загрозу вторгнення, але давайте в Україні не будемо говорити про ці взаємовідносини. Там наш, прости господи, пезидент не може визначитися до чого готуватися – до шашликів чи окупації Харкова. Я, наприклад, зберігаю спокій. І дуже сердито сміюсь”, – написала Нагорна на ФБ.

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