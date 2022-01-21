СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3819538 +20156
Летальні випадки:
98993 +150
Одужали:
3576268 +4486
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17389831 (+57396). Оновлено: 08:30 21.01.2022
Home / Військо / “Не формувати стан нервозності”: Нацрада виступила із заявою на тлі ймовірної агресії РФ

“Не формувати стан нервозності”: Нацрада виступила із заявою на тлі ймовірної агресії РФ

21/01/2022 15:04

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звертається до мовників про необхідність зважено ставитися до подачі інформації про поточний стан взаємовідносин між Україною та Російською Федерацією, теми надання дипломатичної і військової допомоги нашими партнерами і всім світовим співтовариством.

Відповідний текст звернення поширила в четвер, 21 січня, пресслужба Нацради.

Зазначається, що такої масштабної допомоги від міжнародних партнерів для України і кількості повідомлень про неї “не було до цього моменту ніколи”.

“Проте це не має трактуватися як неминучість вторгнення, а лише відображає стан розуміння західними партнерами України ситуації, яка для нас, на жаль, зовсім не нова. Тому зараз дуже важливо зберігати баланс і не нагромаджувати додаткового навантаження на суспільство, не формувати стан тривожності і нервозності. Особливо треба попіклуватися про спокій старшого покоління, яке пам’ятає вже пережиті воєнні часи і не в змозі дати собі раду в ситуації величезного інформаційного тиску. Ми маємо розуміти, що, на превеликий жаль, війна триває вже майже 8 років, що навіть саме слово «війна» вже стало звичною ознакою щоденної комунікації”, – заявляють у Нацраді.

Там також підкреслюють, що наразі дії держави “не стали заформалізованими” – триває розвиток сил територіальної оборони, військове відомство “переглядає підходи до взяття на облік тих чи інших громадян відповідно до їх професійних навичок”, ведуться роботи з комплектації військових підрозділів, міжнародні партнери на щоденній основі ведуть активні переговори, одночасно здійснюючи “нечувану досі роботу з комплектації ЗСУ сучасною військовою технікою і оборонними технологіями”.

“Але це водночас означає, що медіа не мають концентруватися лише на цьому. Давати різнобічну інформацію, аби формувати реальну картину сучасного життя – це і є внеском медіа у створення реалістичного інфополя, у формування широкоформатної суспільної думки, в побудову адекватного українського суспільства. Суспільства, яке дивиться вперед не з острахом і панікою, а з розумінням і впевненістю”, – резюмували в Нацраді.

На цю заяву різко зреагувала фронтова журналістка Наталія Нагорна.

“Читаю повідомлення Нацради з питань телебачення і регочу вголос. Звісно, навіщо казати людям, що в нас “враг у ворот”? Давайте говорити про коляду, гороскопи і магнітні бурі! Давайте казати, що Земля – пласка і стоїть на слонах. На Землю не падає метеорит. Новини – це “інформаційна картина дня”. А тут на рівні керуючих органів “просять” не створювати напругу”… Всі світові новини кричать про загрозу вторгнення, але давайте в Україні не будемо говорити про ці взаємовідносини. Там наш, прости господи, пезидент не може визначитися до чого готуватися – до шашликів чи окупації Харкова. Я, наприклад, зберігаю спокій. І дуже сердито сміюсь”, – написала Нагорна на ФБ.

 Читайте також:
Харків може бути окупований, – Зеленський

Унікальних переглядів: 174
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський і Дуда обговорили питання безпеки й домовилися про створення спецканалу зв’язку

Президент України Володимир Зеленський та лідер Польщі Анджей Дуда завершили консультації з регіональної безпеки. Варшава пообіцяла Києву підтримку на тлі російської загрози. Про це в п’ятницю, 21 січня, інформує...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse