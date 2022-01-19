СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3780903 +12815
Летальні випадки:
98712 +163
Одужали:
3567336 +5413
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17270973 (+50478). Оновлено: 08:18 19.01.2022
Home / Світ / Росія / Власницею однієї з найбільших вугільних компаній Росії виявилася племінниця Путіна, – ЗМІ

Власницею однієї з найбільших вугільних компаній Росії виявилася племінниця Путіна, – ЗМІ

19/01/2022 16:23

Дружина губернатора Кемеровської області, власниця однієї з найбільших вугільних компаній Росії Ганна Цівільова – двоюрідна племінниця президента Росії Володимира Путіна.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту “Агентство”, котре опублікували у середу, 19 січня.

Як стверджують автори розслідування, дівоче прізвище Цівільової — Путіна, вона народилася в Івановому, її батько — двоюрідний брат президента Росії. У 1990-х роках жінка працювала психіатром у місцевому психіатричному стаціонарі. Після того, як Путін обійняв посаду президента, жінка переїхала до Москви і зайнялася постачанням медичного обладнання. У 2007 році вона стала дружиною Сергія Цівільова.

У 2012 році родина Цівільових стала власниками частки у вугільній компанії “Колмар”. «Агентство» зазначає, що раніше ніхто з подружжя не був помічений у вугільному бізнесі і на таку компанію (її загальна вартість тоді становила близько 400 мільйонів доларів) не мав би змоги заробити, «якщо орієнтуватися на виручку тих фірм, де вони працювали». За даними видання, вони отримали актив від друга президента, бізнесмена Геннадія Тимченка – до цього моменту йому належали 60% «Колмару».

Фото з офіційного сайту компанії Колмар

Як зазначає «Агентство», у минулому «Колмар» мав «величезні фінансові труднощі», проте останніми роками компанії почала надавати допомогу держава. Після переходу під контроль Цівільових компанія отримала з бюджету 11 мільярдів рублів прямої підтримки, а також пільговий кредит на 4 мільярди рублів і податкові преференції.

Цівільов став губернатором Кемеровської області у 2018 році, після пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня», внаслідок якої загинуло 60 людей. Його дружина очолила Раду з питань піклування у соціальній сфері. Джерела «Агентства» стверджують, що вона бере безпосередню участь в обговоренні справ регіону та «стоїть за багатьма важливими справами чоловіка».

Видання наголошує, що «історія Цівільових — лише один із прикладів феодальних звичаїв у сучасній Росії».

«Зокрема, 2013 року Путін видавав заміж свою доньку Катерину. Після весілля родина її чоловіка Кирила Шамалова, і так близька до президента, отримала царське придане: Шамаловим дали частку в «Сибурі» – приватній нафтохімічній компанії, яку колись за допомогою Путіна виділили зі складу державного «Газпрому». Кілька років потому шлюб Катерини та Кирила розпався – і «придане» у Шамалова відібрали», – зазначає «Агентство».

Що відомо про розслідувачів

Проєкт «Агентство» був створений Романом Баданіним. У минулому Баданін очолював відомі російські ЗМІ – РБК, телеканал “Дощ”, “Проєкт”. Видання «Проєкт», яке займається розслідуваннями, наражалося у Росії на переслідування. 15 липня 2021 року Генпрокуратура РФ оголосила американську компанію – видавця “Проєкту”, Project Media, Inc., “небажаною організацією”. П’ятьох журналістів видання, зокрема Баданіна, внесли до списку «іноземних агентів». Через це ЗМІ ліквідували.

Торік у вересні Баданін заявив про запуск нового проєкту — «Агентство».

Читайте також:
Біля палацу Путіна під Геленджиком знайшли ще й маєток патріарха РПЦ Кирила. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 10
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Блінкен зустрівся із Зеленським

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Відео зустрічі оприлюднив “24 канал” у середу, 19 січня. Про це також написав на сторінці у твітері сам...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse