Власницею однієї з найбільших вугільних компаній Росії виявилася племінниця Путіна, – ЗМІ

Ганна Цівільова

Дружина губернатора Кемеровської області, власниця однієї з найбільших вугільних компаній Росії Ганна Цівільова – двоюрідна племінниця президента Росії Володимира Путіна.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту “Агентство”, котре опублікували у середу, 19 січня.

Як стверджують автори розслідування, дівоче прізвище Цівільової — Путіна, вона народилася в Івановому, її батько — двоюрідний брат президента Росії. У 1990-х роках жінка працювала психіатром у місцевому психіатричному стаціонарі. Після того, як Путін обійняв посаду президента, жінка переїхала до Москви і зайнялася постачанням медичного обладнання. У 2007 році вона стала дружиною Сергія Цівільова.

У 2012 році родина Цівільових стала власниками частки у вугільній компанії “Колмар”. «Агентство» зазначає, що раніше ніхто з подружжя не був помічений у вугільному бізнесі і на таку компанію (її загальна вартість тоді становила близько 400 мільйонів доларів) не мав би змоги заробити, «якщо орієнтуватися на виручку тих фірм, де вони працювали». За даними видання, вони отримали актив від друга президента, бізнесмена Геннадія Тимченка – до цього моменту йому належали 60% «Колмару».

Як зазначає «Агентство», у минулому «Колмар» мав «величезні фінансові труднощі», проте останніми роками компанії почала надавати допомогу держава. Після переходу під контроль Цівільових компанія отримала з бюджету 11 мільярдів рублів прямої підтримки, а також пільговий кредит на 4 мільярди рублів і податкові преференції.

Цівільов став губернатором Кемеровської області у 2018 році, після пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня», внаслідок якої загинуло 60 людей. Його дружина очолила Раду з питань піклування у соціальній сфері. Джерела «Агентства» стверджують, що вона бере безпосередню участь в обговоренні справ регіону та «стоїть за багатьма важливими справами чоловіка».

Видання наголошує, що «історія Цівільових — лише один із прикладів феодальних звичаїв у сучасній Росії».

«Зокрема, 2013 року Путін видавав заміж свою доньку Катерину. Після весілля родина її чоловіка Кирила Шамалова, і так близька до президента, отримала царське придане: Шамаловим дали частку в «Сибурі» – приватній нафтохімічній компанії, яку колись за допомогою Путіна виділили зі складу державного «Газпрому». Кілька років потому шлюб Катерини та Кирила розпався – і «придане» у Шамалова відібрали», – зазначає «Агентство».

Що відомо про розслідувачів

Проєкт «Агентство» був створений Романом Баданіним. У минулому Баданін очолював відомі російські ЗМІ – РБК, телеканал “Дощ”, “Проєкт”. Видання «Проєкт», яке займається розслідуваннями, наражалося у Росії на переслідування. 15 липня 2021 року Генпрокуратура РФ оголосила американську компанію – видавця “Проєкту”, Project Media, Inc., “небажаною організацією”. П’ятьох журналістів видання, зокрема Баданіна, внесли до списку «іноземних агентів». Через це ЗМІ ліквідували.

Торік у вересні Баданін заявив про запуск нового проєкту — «Агентство».

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