Україна будує вертолітні майданчики на кордоні із Білоруссю. ВІДЕО

Фото: пресслужба ДПСУ

Україна на кордоні із Білоруссю продовжує встановлювати загородження, а також розпочала будівництво вертолітних майданчиків для перекидання резервів у разі необхідності.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що через міграційну кризу на кордонах ЄС Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ще з початку листопада 2021 року на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників. Вони встановлюють загородження.

Відповідно до розпорядження уряду “Про виділення коштів для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави” Держприкордонслужбі України виділено 21 млн грн. Зараз закуплено майже 300 тонн сировини, що дасть змогу виготовити загородження для інженерного перекриття близько 62 км українсько-білоруської ділянки кордону.

Читайте також:

Лукашенко анонсував спільні навчання Білорусі та Росії