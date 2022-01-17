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Лукашенко анонсував спільні навчання Білорусі та Росії

17/01/2022 15:14

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував проведення у лютому 2022 року спільних із Російською Федерацією військових навчань.

Про це інформує агентство БелТА в понеділок, 17 січня.

“Як ви знаєте, у цій непростій обстановці ми з президентом Російської Федерації ще в грудні 2021 року домовилися спільно провести позапланові конкретні заходи на західних рубежах Союзної держави та на південному фланзі Білорусі – це теж межа Союзної держави. Сьогодні ми бачимо, що нам треба в цьому західному та південному регіоні, “білоруському балконі”, провести солідні навчання”, – сказав Лукашенко.

Він наголосив, що навчання не повинні стати виключно білоруськими: “Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (країни Балтії та Польща) та півдня (Україна)”.

Міністри оборони Білорусі та РФ опрацювали задум спільного навчання збройних сил. Почнуться маневри у лютому.

Очільник білоруського оборонного відомства Віктор Хренін сказав, усі питання з російською стороною обговорено, точна дата ще визначається.

“Ми навчання планували розпочати у лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоби нам не дорікали, що ми тут зненацька якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось“, – заявив Лукашенко.

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