Біля кордонів України перебуває понад 600 літальних апаратів РФ, – Повітряні сили

Біля державного кордону України з Російською Федерацією перебуває понад 600 літальних апаратів держави-агресора.
Таку цифру озвучили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ у понеділок, 17 січня.
“Наразі довкола українських кордонів перебуває потужне авіаційне угруповання держави-агресора, яке налічує понад шістсот літальних апаратів противника. Тож нарощування сил та засобів на особливо небезпечних напрямках є пріоритетним завданням для Повітряних сил”, – йдеться в повідомленні.
Зі слів командувача виду генерал-лейтенанта Миколи Олещука, в 2022 році планується сформувати нові підрозділи з протиповітряної оборони та реформувати органи управління і бойових частин Повітряних сил до стандартів НАТО.
“Це дозволить краще організувати взаємодію та досягнути взаємосумісності із нашими західними партнерами в оборонній сфері та питаннях військово-технічного співробітництва”, – додали в КПС.
Читайте також:
У Росії розбився військовий літак Ан-26
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!