Біля кордонів України перебуває понад 600 літальних апаратів РФ, – Повітряні сили

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Біля державного кордону України з Російською Федерацією перебуває понад 600 літальних апаратів держави-агресора.

Таку цифру озвучили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ у понеділок, 17 січня.

“Наразі довкола українських кордонів перебуває потужне авіаційне угруповання держави-агресора, яке налічує понад шістсот літальних апаратів противника. Тож нарощування сил та засобів на особливо небезпечних напрямках є пріоритетним завданням для Повітряних сил”, – йдеться в повідомленні.

Зі слів командувача виду генерал-лейтенанта Миколи Олещука, в 2022 році планується сформувати нові підрозділи з протиповітряної оборони та реформувати органи управління і бойових частин Повітряних сил до стандартів НАТО.

“Це дозволить краще організувати взаємодію та досягнути взаємосумісності із нашими західними партнерами в оборонній сфері та питаннях військово-технічного співробітництва”, – додали в КПС.

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