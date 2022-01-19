Ердоган пропонує Зеленському і Путіну переговори в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в найближчим часом планує здійснити візит в Україну та провести переговори з президентом Володимиром Зеленським.
Про це в середу, 19 січня, інформує видання Daily Sabah з посиланням на речника президента ТР Ібрагіма Каліна.
Зазначається, що Туреччина готова зіграти роль у деескалації напруженості між Росією та Україною.
За його словами, Ердоган розмовляв як з президентом Росії Володимиром Путіним, так і з президентом Зеленським.
“Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть там зустрітися, розібратися в їхніх питаннях та розбіжностях”, – сказав він.
Він додав, що “Туреччина залишається доступною для будь-якої ролі для зниження напруженості між Росією та Україною”.
“І ми робимо це як Туреччина, як дружня для Росії та України країна, а також як союзник по НАТО”, – сказав він.
Калін додав, що Анкара буде підтримувати зв’язок з росіянами, щоб уникнути будь-яких військових дій.
“Ми всі повинні робити все можливе, щоби такої ситуації не сталося”, – сказав він.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не вважає “реалістичним варіантом” нове вторгнення Російської Федерації в Україну.
Він переконаний, що регіон більше не може миритися з війною і що такий крок Росії був би неправильний.
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