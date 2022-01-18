Президент Туреччини застеріг РФ від нового вторгнення в Україну

Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: alarabiya.net

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не вважає “реалістичним варіантом” нове вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це у вівторок, 18 січня, інформує “Радіо Свобода”.

Сьогодні під час візиту до Албанії Ердоган заявив, що має намір обговорити зростання напруженості з президентом РФ Володимиром Путіним.

Турецький лідер назвав Україну “сильною державою”.

“Я не бачу вторгнення Росії в Україну як реалістичний варіант, тому що це не звичайна країна”, – наголосив Ердоган.

За словами президента Туреччини, Росія, перш ніж ухвалити рішення має проаналізувати ситуацію “в усьому світі і свою власну”.

Він додав, що регіон більше не може миритися з війною і що такий крок “не буде правильним”.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року Ердоган заявив про готовність Туреччини зробити внесок в урегулювання напруженості між Україною і Російською Федерацією.

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