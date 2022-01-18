Президент Туреччини застеріг РФ від нового вторгнення в Україну

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не вважає “реалістичним варіантом” нове вторгнення Російської Федерації в Україну.
Про це у вівторок, 18 січня, інформує “Радіо Свобода”.
Сьогодні під час візиту до Албанії Ердоган заявив, що має намір обговорити зростання напруженості з президентом РФ Володимиром Путіним.
Турецький лідер назвав Україну “сильною державою”.
“Я не бачу вторгнення Росії в Україну як реалістичний варіант, тому що це не звичайна країна”, – наголосив Ердоган.
За словами президента Туреччини, Росія, перш ніж ухвалити рішення має проаналізувати ситуацію “в усьому світі і свою власну”.
Він додав, що регіон більше не може миритися з війною і що такий крок “не буде правильним”.
Нагадаємо, в листопаді 2021 року Ердоган заявив про готовність Туреччини зробити внесок в урегулювання напруженості між Україною і Російською Федерацією.
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