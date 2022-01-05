Керівники воєнних розвідок України та Туреччини домовились про поглиблення співпраці

Фото: пресслужба ГУР МОУ

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Кирил Буданов під час офіційного візиту до Туреччини зустрівся зі своїм тамтешнім колегою генерал-лейтенантом Рафетом Далкираном.

Про це інформує пресслужба ГУР МОУ в середу, 5 січня.

Керівники воєнних розвідок обговорили стан та тенденції розвитку безпекової ситуації у світі, Чорноморському регіоні та довкола України.

Розглянули поточні та перспективні загрози національній безпеці обох країн, їх джерела, ризики ескалації та можливі заходи з нейтралізації.

Крім того, було досягнуто домовленості щодо поглиблення та активізації співпраці української та турецької воєнних розвідок.

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