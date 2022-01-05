Керівники воєнних розвідок України та Туреччини домовились про поглиблення співпраці

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Кирил Буданов під час офіційного візиту до Туреччини зустрівся зі своїм тамтешнім колегою генерал-лейтенантом Рафетом Далкираном.
Про це інформує пресслужба ГУР МОУ в середу, 5 січня.
Керівники воєнних розвідок обговорили стан та тенденції розвитку безпекової ситуації у світі, Чорноморському регіоні та довкола України.
Розглянули поточні та перспективні загрози національній безпеці обох країн, їх джерела, ризики ескалації та можливі заходи з нейтралізації.
Крім того, було досягнуто домовленості щодо поглиблення та активізації співпраці української та турецької воєнних розвідок.
Читайте також:
Випадок Гогілашвілі-Буданова: “система настільки прогнила, що будь-який прокол має ефект лавини”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!