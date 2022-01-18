У Москві відбулися переговори глав МЗС Німеччини і Росії: що сказали про Україну

Анналена Бербок і Сергій Лавров у Москві

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова зазнавати економічних втрат у випадку недотримання Російською Федерацією базових міжнародно-правових принципів.

Про це дипломатка сказала на спільній з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим пресконференції в Москві у вівторок, 18 січня, передає Суспільне.

“Ми будемо захищати наші цінності, навіть якщо це матиме для нас велику економічну вартість. До цих спільних правил належить Європейська конвенція з прав людини, а також Статут ООН, в якому всі держави зобов’язалися утримуватись від погрози силою. Ми маємо ще більший інтерес у збереженні європейського світового порядку, який нині панує. Його суть — обов’язкові та рівні правила, на які всі країни зважають”, – заявила Бербок.

Глава МЗС ФРН зауважила, перекидання військ до кордону з Україною – це не що інше, як погроза силою, яка не несе за собою конструктивного діалогу між ЄС та Росією.

“Розміщення 100 тисяч солдатів на кордоні з Україною без жодної причин важко не розглядати як погрозу”, – зазначила міністерка закордонних справ Німеччини. Німеччини.

Безпекова ситуація на кордоні України та Росії прямо пропорційно відбивається на стабільності у всій Європі, тому, як зауважила Бербок, вона останні два місця займалася лише питанням деескалації ситуації, що пов’язана із відносинами України та РФ.

“Росія зажадала гарантій безпеки. І це ще раз було підкреслено. Ми готові вести серйозний діалог про взаємні домовленості та кроки, які зміцнять нашу спільну європейську безпеку, зміцнять безпеку людей у Ризі, Бухаресті, Берліні, у Петербурзі”, – заявила Бербок.

Перед переговорами з Лавровим вона заявила, що все ж “іншої альтернативи стабільним зв’язкам Москви та Берліна немає”.

“Хочу продовжувати працювати над цим завданням, і тут я говорю від імені всього нового федерального уряду”, – сказала Анналена Бербок.

Позиція глави МЗС РФ Лаврова тяжіла до відданості Мінським угодам та визнанні особливого статусу Донбасу, що, на його думку, мало би “продемонструвати результат”.

“По Україні у нас загальне розуміння безальтернативності Мінського комплексу заходів. Вказали партнерам на неприйнятність спроб виставити РФ стороною конфлікту. Ми розраховуємо, що німецькі колеги вплинуть на своїх київських партнерів з тим, щоб вони нарешті виконали взяті на себе зобов’язання. Ми обмінялися думками про подальші перспективи взаємодії у межах Нормандського формату. І про те, які кроки треба вжити для того, щоб у рамках цієї четвірки сприяти виконанню Мінського комплексу заходів, передусім через активізацію роботи контактної групи (ТКГ), де представлені і Київ, і Донецьк, і Луганськ”, – заявив Лавров за підсумками перегорів.

“Ми домоглися спільного розуміння, що ми будемо працювати на базі Мінських домовленостей та Нормандського формату для того, щоби підготувати відповідну спільну зустріч”, – сказала Бербок.

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