США і Євросоюз відмовилися від задуму відключати Росію від SWIFT, – Handelsblatt

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Сполучені Штати Америки та Європейський Союз більше не розглядають варіант відключення Російської Федерації від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.

Про це в понеділок, 17 січня, пише німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела.

“Американці та європейці вже декілька тижнів обговорюють, як реагувати у разі військової операції Росії проти України. Євросоюз погрожує Кремлю “масовими наслідками”, але поки що не уточнив їх. Відключення Росії від системи SWIFT є дуже делікатним для учасників переговорів.

Цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій Захід більше не домінуватиме у середньостроковій перспективі”, – йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що натомість готуються адресні економічні санкції проти найбільших російських банків.

“Переговори між європейцями та США зараз зосереджені на формуванні санкцій проти великих російських банків. Німеччина наполягає на винятках, щоби можна було оплачувати імпорт газу та нафти із Росії”, – мовиться у статті.

Нагадаємо, нещодавно Рада Європейського Союзу повідомила про продовження ще на пів року економічних санкцій проти Російської Федерації.

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