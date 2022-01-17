“Заборонений контент”: Facebook заблокував сторінку російської делегації на переговорах у Відні

Російський дипломат Костянтин Гаврилов. Фото: "РБК"

Соціальна мережа Facebook заблокувала офіційну сторінку делегації Російської Федерації на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєнням.

Про це інформує ТАСС із посиланням на керівника делегації РФ Костянтина Гаврилова.

Адміністрація соцмережі заблокувала сторінку делегації 14 січня через наявність на ній забороненого контенту.

Під час спроби зайти на неї з’являється сповіщення: “Цей контент зараз недоступний. Можливо, власник видалив контент або обмежив доступ до нього”.

У твіттері делегації заявили, що блокування пов’язане із дописами на тему “гарантій безпеки”.

✈️ 🇦🇹 Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд. 📑‼️ Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в #Facebook, заблокированного «на волне» постов по #ГарантииБезопасности. ⭕️ @facebookapp, как насчёт свободы слова и плюрализма мнений? pic.twitter.com/DSNq4owCmk — Russian Arms Control Delegation in Vienna (@armscontrol_rus) January 16, 2022

Костянтин Гаврилов заявив, що представники делегації репостили на своїй сторінці тільки заяви керівництва Російської Федерації та міністерства закордонних справ РФ.

Через цей інцидент російська делегація планує звернутися до керівництва ОБСЄ.

Згодом “Роскомнагляд” став вимагати від Facebook негайно відновити доступ без обмежень до офіційної сторінки делегації РФ на переговорах у Відні та відзвітувати про причини введення обмежень.

Відповідного листа “Роскомнагляд” направив напередодні на адресу американської компанії Meta Platforms, що володіє соцмережею Facebook.

У листі наголошується, що “дані дії адміністрації соцмережі Facebook порушують ключові принципи вільного розповсюдження інформації, безперешкодного доступу до неї”.

“Відомство вважає це актом цензури, що згідно з російською Конституцією заборонено”, – зазначає пресслужба “Роскомнагляду”.

Передісторія

Як писала “Новинарня“, 17 грудня 2021 року міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

У НАТО відкинули такі нахабні пропозиції Путіна щодо розподілу сфер впливу.

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