Instagram заблокував сторінку окупаційної “влади” Севастополя

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Соцмережа Instagram заблокувала “офіційну” сторінку окупаційної “влади” Севастополя.

Про це в середу, 3 листопада, інформує російський “Интерфакс” із посиланням на “керівницю управління інформаційної політики” Севастополя Ірину Юхіну.

За її словами, сторінку окупаційної “влади” Севастополя в Instagram заблокували через активність у коментарях.

“Причина – забагато відповідей на коментарі користувачів, соцмережа називає це надмірною активністю. Сторінку, на жаль, відновити не вдалося – ми втратили понад 10 тисяч підписників”, – повідомила Юхіна.

Вона зазначає, що окупаційний уряд міста планує створити нову сторінку.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін завтра зібрався приїхати в окупований Крим.

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