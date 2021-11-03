Путін завтра приїде в тимчасово окупований Крим

Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін зібрався приїхати в окупований Крим у четвер, 4 листопада. Про це в середу, 3 листопада, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС. Мета візиту: прийняття участі “у святкових заходах у Севастополі з нагоди Дня народної єдності”. “Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, виступить там, покладе квіти. Завтра також запланована його зустріч із “головою” Севастополя Михайлом Розвожаєвим”, – уточив Пєсков. Реакція Міністерства закордонних справ України щодо візиту Путіна в тимчасово окупований Крим поки що відсутня. Читайте також:

Путін прокоментував заяву про “непередбачуваність” політики Росії, згадавши Крим



Редактор: Людмила Кліщук