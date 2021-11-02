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Літак Wizz Air, який здійснив екстрену посадку в Борисполі по дорозі до Москви, послали назад у Будапешт

02/11/2021 21:02

Літак Wizz Air, що летів із Будапешта до Москви, посадили у київському міжнародному аеропорту “Бориспіль” через сильний туман у російській столиці.

Після 4-годинного перебування в “Борисполі” у вівторок, 2 листопада, борт повернувся в столицю Угорщини. Про це свідчать дані сайту Flightradar24, передає портал AviaNews.

Згідно з даними, борт WizzAir 2489 приземлився у “Борисполі” о 10:45.

Спочатку авіалайнер прямував рейсом W6 2489 до московського аеропорту “Внуково”. Він увійшов у повітряний простір Росії, проте потім поряд із Тулою почав намотувати кола у зоні очікування.

Відомо, що густий туман огорнув Москву 1 листопада. У вівторок представник “Росавіації” повідомив, що понад 30 літаків через туман пішли на запасні аеродроми. Це, зокрема, 20 рейсів, що летіли до Внукова, і, зокрема, також той, що сів у Києві.

Відтак, екіпаж лоукостера вирішив взяти курс на запасний аеродром, щоб на землі перечекати негоду. Ним виявився аеропорт “Бориспіль”.

Згідно з початковим планом, авіалайнер мав вилетіти з Києва до Москви, коли там розсіється туман.

“Однак у результаті літак вилетів назад до Будапешта після 4-годинного перебування в аеропорту Бориспіль”, – пише видання.

Довідково:
Як відомо, авіасполучення між РФ та Україною припинилося з 25 жовтня 2015 року після введення взаємних повітряних санкцій.
Спочатку Москва заборонила транзит над своєю територією українським авіакомпаніям із серпня 2014 року. Київ у відповідь запровадив особливий режим узгодження транзиту для деяких рейсів “Аерофлоту” та “Трансаеро”.
У вересні 2015 року Україна заборонила польоти до своїх аеропортів російським авіакомпаніям, які літали до Криму. У відповідь Росія заборонила польоти до своїх міст усім авіакомпаніям з України. На це Україна відреагувала дзеркально та запровадила аналогічні санкції. Пряме авіасполучення між країнами припинилося 25 жовтня 2015 року.

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