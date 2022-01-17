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РПЦ підтримала вимоги російської влади не приймати Україну в НАТО

17/01/2022 17:50

У Російській православній церкві вважають “цілком природними” вимоги уряду Російської Федерації до НАТО не розміщувати озброєння “прямо біля кордонів РФ”. А також – не приймати Україну до альянсу.

Як передає “Релігійна правда”, про це заявив голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Іларіон Алфєєв.

“Цілком природно, що Росія наполягає на певних гарантіях безпеки, щоб озброєння НАТО не розміщувалися прямо біля її кордонів і не були спрямовані на російські міста. Якщо за цим пунктом вдасться досягти порозуміння на наступних етапах переговорів, то це вже саме собою дасть привід оптимізму. Поки що рано говорити про результати, тому що як таких результатів немає, але розпочато важливий процес, який триватиме, і сподіватимемося, що він призведе до успіху”, – сказав речник РПЦ.

Як писала “Новинарня“, 17 грудня 2021 року міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

У НАТО відкинули такі нахабні пропозиції Путіна щодо розподілу сфер впливу.

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