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ЗСУ отримали партію шляхопрокладачів БАТ-2

14/01/2022 16:27

Підприємство з Харкова передало Збройним силам України партію відремонтованих шляхопрокладачів на БАТ-2 базі тягача МТ-Т.

Про це в середу, 14 січня, повідомила пресслужба “Укроборонпрому”.

Роботи над шляхопрокладачами виконали фахівці державного підприємства “Харківський автомобільний завод”.

На підприємстві було проведено ремонт агрегатів, гідравлічних систем, інженерного обладнання та ходової частини.

Після перевірки всіх тактико-технічних характеристик техніка була передана підрозділу інженерних військ Збройних сил України.

Інженерна машина була розроблена в Харківському конструкторському бюро машинобудування та випускалася малою серією.

Додамо, що БАТ-2 — шляхопрокладач, призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів, підготовці та обладнанні позицій підрозділів в районах виконання бойових завдань.

Машину використовують для:

  • переміщення ґрунту при влаштуванні переходів через яри та рови;
  • влаштування спусків до переправ;
  • розчистки маршруту руху від чагарників, дерев, пнів, снігу і каміння;
  • влаштування проходів в завалах, в лісі й населених пунктах;
  • укладки блоків дорожньо-мостових конструкцій;
  • копання котлованів при самоокопуванні;
  • влаштування проходів на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами.

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