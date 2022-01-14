ЗСУ отримали партію шляхопрокладачів БАТ-2

Підприємство з Харкова передало Збройним силам України партію відремонтованих шляхопрокладачів на БАТ-2 базі тягача МТ-Т.
Про це в середу, 14 січня, повідомила пресслужба “Укроборонпрому”.
Роботи над шляхопрокладачами виконали фахівці державного підприємства “Харківський автомобільний завод”.
На підприємстві було проведено ремонт агрегатів, гідравлічних систем, інженерного обладнання та ходової частини.
Після перевірки всіх тактико-технічних характеристик техніка була передана підрозділу інженерних військ Збройних сил України.
Інженерна машина була розроблена в Харківському конструкторському бюро машинобудування та випускалася малою серією.
Додамо, що БАТ-2 — шляхопрокладач, призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів, підготовці та обладнанні позицій підрозділів в районах виконання бойових завдань.
Машину використовують для:
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