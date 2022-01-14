ЗСУ отримали партію шляхопрокладачів БАТ-2

Шляхопрокладач БАТ-2 Збройних сил України. Січень 2022. Фото: ДК «Укроборонпром»

Підприємство з Харкова передало Збройним силам України партію відремонтованих шляхопрокладачів на БАТ-2 базі тягача МТ-Т.

Про це в середу, 14 січня, повідомила пресслужба “Укроборонпрому”.

Роботи над шляхопрокладачами виконали фахівці державного підприємства “Харківський автомобільний завод”.

На підприємстві було проведено ремонт агрегатів, гідравлічних систем, інженерного обладнання та ходової частини.

Після перевірки всіх тактико-технічних характеристик техніка була передана підрозділу інженерних військ Збройних сил України.

Інженерна машина була розроблена в Харківському конструкторському бюро машинобудування та випускалася малою серією.

Додамо, що БАТ-2 — шляхопрокладач, призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів, підготовці та обладнанні позицій підрозділів в районах виконання бойових завдань.

Машину використовують для:

переміщення ґрунту при влаштуванні переходів через яри та рови;

влаштування спусків до переправ;

розчистки маршруту руху від чагарників, дерев, пнів, снігу і каміння;

влаштування проходів в завалах, в лісі й населених пунктах;

укладки блоків дорожньо-мостових конструкцій;

копання котлованів при самоокопуванні;

влаштування проходів на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами.

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