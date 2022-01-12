ЗСУ отримали відремонтовані зенітні установки “Шилка”

Фото: Укроборонпром

Державне підприємство “Балаклійський ремонтний завод” передало Сухопутним військам ЗС України партію відремонтованих зенітних самохідних установок ЗСУ-23-4М “Шилка”.

Як повідомляє Укроборонпром в середу, 12 січня, контракт виконано в рамках держоборонзамовлення 2021 року.

Передаванню капітального відремонтованої бойової техніки замовнику передували полігонні приймайльно-здавальні випробування, під час яких було перевірено роботу всіх систем.

ЗСУ-23-4 “Шилка”» – зенітна самохідна установка призначена для безпосереднього протиповітряного захисту наземних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстані до 2500 метрів та висоті до 1500 метрів, а також наземних (надводних) цілей на відстані до 2000 метрів з місця, з короткої зупинки і в русі.

Читайте також:

ЗСУ отримали нову партію відремонтованих БМП-2