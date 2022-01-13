“Повернись живим” передав ще 10 ноутбуків для потреб української ППО

Фото фонду Повернись живим

Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим” передав ще 10 ноутбуків для потреб протиповітряної оборони Збройних сил України.

Про це відзвітували у фонді у середу, 12 січня.

“Фонд «Повернись живим» продовжує розвивати ППО Сухопутних військ, аби в російських безпілотників та авіації не було жодного шансу в небі над Україною…. Наприкінці грудня ми отримали перші 10 ноутбуків для дивізіонів та окремих машин ЗРК “Оса”. А зараз вже друга партія з 10 комп’ютерів від компанії ELEKS прибула до нашого офісу й скоро відправиться в один з зенітних ракетних полків. Ми вдячні за цей внесок в безпеку українського повітряного простору та боєздатність нашого війська”, – повідомили у фонді.

Зазначається, що завдяки ноутбукам інформація з командних пунктів ППО буде в режимі реального часу доступною операторам зенітних ракетних комплексів.

“Своєю чергою, це означає, що жодна «пташка» окупантів, яка перелітає лінію фронту може бути раз і назавжди перетвореною на купу брухту”, – додали у фонді.

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