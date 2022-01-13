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“Повернись живим” передав ще 10 ноутбуків для потреб української ППО

13/01/2022 11:10

Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим” передав ще 10 ноутбуків для потреб протиповітряної оборони Збройних сил України.

Про це відзвітували у фонді у середу, 12 січня.

“Фонд «Повернись живим» продовжує розвивати ППО Сухопутних військ, аби в російських безпілотників та авіації не було жодного шансу в небі над Україною…. Наприкінці грудня ми отримали перші 10 ноутбуків для дивізіонів та окремих машин ЗРК “Оса”. А зараз вже друга партія з 10 комп’ютерів від компанії ELEKS прибула до нашого офісу й скоро відправиться в один з зенітних ракетних полків. Ми вдячні за цей внесок в безпеку українського повітряного простору та боєздатність нашого війська”, – повідомили у фонді.

Зазначається, що завдяки ноутбукам інформація з командних пунктів ППО буде в режимі реального часу доступною операторам зенітних ракетних комплексів.

“Своєю чергою, це означає, що жодна «пташка» окупантів, яка перелітає лінію фронту може бути раз і назавжди перетвореною на купу брухту”, – додали у фонді.

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