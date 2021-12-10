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“Повернись живим” передав ще один мобільний пункт ППО для зенітного ракетного полку

10/12/2021 11:33

Благоднійний фонд “Повернись живим” передав ще один мобільний пункт протиповітряної оборони для зенітного ракетного полку з гарантією безперебійної роботи протягом 5 років.

Про це повідомили у фонді в п’ятницю, 10 грудня.

“Відтепер наші воїни будуть працювати в більш комфортних умовах, на сучасному та потужному обладнанні та почувати себе в безпеці. Так, саме в безпеці. Адже ми не раз говорили про те, як активно російські війська полюють за нашими командними та тиловими пунктами. До прикладу згадаймо обстріл КП в районі Галицинівки, коли поранення різного ступеню важкості отримали п’ятеро захисниць”, – наголошують у “ПЖ”.

Зазначається, що тепер у розпорядженні військових у мобільному пункті є два надпотужних процесори, які здатні працювати при 50-60 градусній плюсовій температурі 24/7 1825 днів поспіль.

“Гарантія безперебійної роботи – 5 років!”, – підкреслюють у Фонді.

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