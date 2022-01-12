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США і ЄС підтвердили готовність покарати Росію за агресію перед ключовою зустріччю з НАТО

12/01/2022 14:57

Європейський Союз і Сполучені Штати Америки підтвердили, що готові накласти серйозне покарання на Російську Федерацію в разі подальшої агресії проти України.

Про це йшлося на зустрічі між генеральним секретарем Європейської служби зовнішньої діяльності Стефано Санніно і заступницею держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє “Європейська правда”.

Санніно і Шерман зустрілися у Брюсселі в середу, 12 січня, для обговорення воєнного нарощення Росії в Україні та біля її кордонів та дипломатичних зусиль у зв’язку з діями РФ.

“​​Генеральний секретар Санніно та заступниця держсекретаря Шерман наголосили, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та високу ціну.

Вони обговорили двосторонні та багатосторонні дипломатичні зобов’язання після поданих Російською Федерацією пропозицій щодо забезпечення безпеки в Європі”, – сказано у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС.

Санніно і Шерман також підтвердили підтримку ЄС та США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, та наголосили на необхідності для Росії деескалації та повного виконання Мінських угод.

Нагадаємо, на сьогодні в Брюсселі заплановане засідання Ради НАТО-Росія – на тлі вимог Москви щодо “гарантій безпеки”, а також нарощування Кремлем військ поблизу України.

В останні місяці Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої ​масштабної ​інтервенції РФ.
На цьому тлі Путін висунув Заходу низку вимог, у тому числі юридично зобов’язувальних гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід. В Альянсі відкинули такі нахабні пропозиції щодо розподілу сфер впливу.

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